Фестиваль "Рок над Волгой" возродился

18 - 24 ноября 2019

Little Big - Go Bananas② Zivert - Credo③ Artik & Asti - Под гипнозом④ Tones And I - Dance Monkey⑤ Saint Jhn - Roses (Imanbek Remix)⑥ Meduza & Becky Hill & Goodboys - Lose Control⑦ RSAC - NBA⑧ Audiosoulz - Dancefloor⑨ Filv & Edmofo - Clandestina⑩ Regard - Ride It

