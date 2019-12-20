Фестиваль "Рок над Волгой" возродился

Международный рок-фестиваль в Самаре, проводившийся ежегодно с 2009 по 2013 год и ставший крупнейшим в Европе, объявил о возвращении. За 5 лет существования «Рок над Волгой» посетило более 1,6 млн человек, фестиваль обогнал по численности такие популярные музыкальные форумы, как Glastonbury, Rock Am Ring, Nova Rock Festival. Концерт занимает 11 место по посещаемости в мире, побив в 2013 году собственный рекорд и собрав 692 000 человек за один день. 27 июня 2020 года состоится триумфальное возвращение самого ожидаемого фестиваля России.



«Мумий Тролль» на фестивале «Рок над Волгой»

Концепция фестиваля одного дня подразумевала участие только хедлайнеров, на сцене в разные годы выступали такие группы как Rammstein, Skunk Anansie, Deep Purple, «Алиса», «Чайф», «Аквариум», «ДДТ», «Машина Времени», «Король и Шут», «Агата Кристи», «Сплин», ZAZ, «Океан Ельзи», Garbage, Limp Bizkit и другие.

По словам бессменных организаторов, питерской компании NCA, обновленный фестиваль «Рок над Волгой» сохранит свой формат масштабного музыкального марафона одного дня и пройдет на стадионе «Самара Арена».

Михаил Шурыгин, руководитель компании NCA, продюсер фестиваля:

«Семь лет не было фестиваля, и перед тем, как принять окончательное решение о его возрождении, мы изучили отзывы гостей за все годы его проведения. Были разные точки зрения, и большинство требовало комфорта, сидячих трибун, защиты от грязи и непогоды в противовес бесплатному входу и спартанским условиям. В этом году мы решили пойти на эксперимент и перенести опен-эйр на новую площадку: у города появилась прекрасная арена европейского уровня. Но стены не самое важное — нам важно сохранить дух фестиваля, наше единение и настроение».

«Рок над Волгой» соберет лучших российских и мировых исполнителей, чтобы еще раз доказать свое лидерство среди музыкальных фестивалей. Свое участие в девятичасовом марафоне подтвердили отечественные хитмейкеры группы «Би-2», «Мумий Тролль», а также американская рок-группа Papa Roach. Последние два коллектива выступят на фестивале впервые. NCA обещает объявить остальных хедлайнеров после новогодних праздников. Билеты уже поступили в продажу.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров:

«Фестиваль «Рок над Волгой» — это относительно молодой, но яркий бренд региона, который всего за 5 лет существования на Самарской земле успел стать лучшим и самым посещаемым рок-фестивалем России и Европы. Именно в Самаре фестиваль собирал рекордное количество гостей со всей страны. На сцене всегда выступали самые яркие представители российского рока и звезды мировой музыки. Добрые традиции надо возрождать. И мы сделаем это с учетом мнения всех, кто так долго ждал возвращения большого рока на берега Волги. Пожелания фанатов, которые адресуются мне в интернете и лично, уже становятся частью программы фестиваля, и те музыкальные группы, которые занимают лидирующие позиции в списке пожеланий, уже приглашены в Самару. До встречи на фестивале!»

Электронные билеты без сервисного сбора можно приобрести на сайте http://rocknadvolgoi.ru/

Эксклюзивный билетный оператор фестиваля «Рок над Волгой» — Kassir.ru. Для удобства зрителей продажа билетов будет осуществляться в следующих городах на сайтах и в кассах Kassir.ru: Самара, Москва, Санкт-Петербург, Казань, Волгоград, Ростов-на-Дону, Сочи, Краснодар, Нижний Новгород, Екатеринбург, Тюмень, Барнаул, Новосибирск, Красноярск, Ярославль, Уфа.