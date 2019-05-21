Финал «Евровидения 2019» смотрело вдвое больше россиян, чем в 2018

Об этом свидетельствуют данные компании Mediascope, которые имеются в распоряжении ТАСС.

По данным компании, аудитория трансляции составила 3 млн 217 тыс. человек, речь идет о зрителях возрастной категории от четырех лет и старше в городах с населением более 100 тыс. человек. Отмечается, что рейтинг эфира (среднее количество человек, смотревших телепрограмму, выраженное в процентах от населения) составил 4,6%.



Российская делегация на конкурсе

Уточняется, что в 2018 году эфир "Евровидения" смотрели более 1,5 млн зрителей, а в 2016 году аудитория превышала 5,5 млн человек.

Победу в конкурсе одержал представитель Нидерландов Дункан Лоуренс с песней Arcade, в финале он получил 492 балла. Второе место занял участник из Италии Mahmood с 465 баллами. Российский участник Сергей Лазарев с композицией Scream занял третье место по итогам голосования телезрителей и профессионального жюри, он набрал 369 баллов.