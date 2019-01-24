Гарик Сукачев подтвердил теорию семи рукопожатий

Игорь Иванович рассказал Тане Борисовой, Александру Бону и Игорю Панькову о том, как прекрасно провёл новогодние праздники за границей, во время которых, к собственному изумлению, получил подтверждение «теории семи рукопожатий»: оказалось, что компаньоны по отдыху прекрасно знают близких друзей музыканта из стран СНГ.



Гарик Сукачев

Обсудили «Подъёмники» и стартующий в феврале тур Гарика Сукачёва с гастрольной программой «59:59». Такое название выбрано неслучайно – 1 декабря 2018 года музыканту исполнилось 59 лет. Первые концерты, по словам Игоря Ивановича, пройдут в четырёх немецких городах - Берлине, Дюссельдорфе, Оффенбахе и Людвигсбурге. Игорь Иванович пояснил, что бывает в Германии пару раз в году, и один из поводов – яхтенная выставка в Дюссельдорфе, которую музыкант стремиться обязательно посетить, так как уже больше двадцати лет увлечен морскими видами транспорта. Вместе с Сукачёвым в Германии на сцену выйдут Сергей Галанин и Сергей Воронов. Кстати, отвечая на вопрос о секрете многолетней дружбы с Сергеем Галаниным, Игорь Иванович ответил просто:

«Мы просто дружные ребята! Если говорить о Серёжке – он тушинский, а тушинские своих не бросают!»

В начале февраля музыкант планирует съёмки клипа на песню «Мама, прощай», а также Игорь Иванович занялся продвижением фирменных кепок-восьмиклинок.

«Мы познакомились случайно с директором финской компании, которая существует с 1886 года, а сейчас производство перенесено в Петербург. И теперь мы делаем кепочки вместе! – рассказал гость «Подъёмников», - Любая кепка, все-таки, это часть туалета, головной убор. Его нужно скроить так, чтобы это хорошо смотрелось на человеке. Восьмиклинки идут безупречно всем!»