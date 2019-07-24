Гарик Сукачев пообещал альбом с «огромным количеством музыкантов»

«У нас выходит новая пластинка, которая будет называться «246». В записи альбома приняли участие огромное количество музыкантов. Больше двадцати русских музыкантов, а также музыканты из других стран: Великобритании, Франции и др. Я надеюсь, что та музыка, которую мы записывали три прошедшие года, займет хорошее место не только у вас на полочке, но и где-то в сердце.
Вы можете купить новый альбом только здесь — в нашем проекте на Planeta.ru. Альбом полностью записан. В августе нас ждет работа над оформлением альбома. Мы будем делать очень сложную фото- и видеосъемку. Оформление этого альбома будет уникальным. По крайней мере, я ничего подобного не видел никогда прежде. И скоро вы будет держать это в своих руках. Пусть честной и хорошей музыки будет много».
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