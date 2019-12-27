Группа «Кино» показала живое исполнение песни «Троллейбус»

Участниками проекта стали два оригинальных бас-гитариста «Кино» Александр Титов («Аквариум») и Игорь Тихомиров (звукорежиссер ДДТ), гитарист «Кино» Юрий Каспарян, барабанщик проекта «Симфоническое кино» Олег Шунцов, ритм-гитарист Дмитрий Кежватов («Тараканы») и композитор Игорь Вдовин в роли клавишника. Продюсером проекта стал сын Виктора Цоя Александр.

Репетиция, снятая на этом ролике, проходила в легендарной петербургской студии «Добролет» под руководством саунд-продюсера Андрея Алякринского.

Продюсер Александр Цой: «Это довольно типичный "лайв из студии", мы этим видео как бы отвечаем на вопрос о том, как группа будет звучать на концертах в 2020 году. Ну и после первых тизеров люди довольно много спрашивали, можно ли будет послушать песни целиком в таком вот новом студийно-живом звуке. Весь материал исполняется очень близко к оригиналам, у нас нет задачи что-то менять в музыке группы "Кино", она нам нравится такой, какая она есть».

Клип начинается с комментариев басиста «Кино» в середине 1980-х Александра Титова, который приезжает на репетиции из Лондона, а также продюсера проекта Александра Цоя и звукорежиссёра Андрея Алякринского. Судя по репликам, они полны энтузиазма и уверены, что музыка «как-то склеилась».

Все инструментальные партии были заново сыграны в 2019 году. Юрий Каспарян играет на той же гитаре Yamaha SG, которая звучит на всех хитах «Кино». Игорь Тихомиров также использует инструмент времен оригинального «Кино» — Fender Jazz Bass Special. Александр Титов планирует использовать на концертах свой старый безладовый Ibanez, однако в этом видео играет на другом инструменте. По словам Александра Цоя, в концертах «будут участвовать гитары отца», но в каком виде, пока непонятно.

В ролике слышен голос самого Виктора Цоя — вокальная дорожка «Троллейбуса» была записана для французского альбома «Кино» «Последний герой». Мастер-лента долгое время находилась в домашнем архиве Александра Цоя, а теперь оцифрована для нового проекта.

Новая аранжировка «Троллейбуса», действительно, оказалась лишена привычной электронной драм-машины, а гитарный звук заметно плотнее, чем в оригинальной записи.

Музыканты категорически отказались от попыток изобразить на сцене Виктора Цоя с помощью голографии или других современных технологий.

«Я видел голографические решения в похожих ситуациях. И на мой вкус, они все ужасны. Мы ничего такого делать не будем. У нас будет художественное решение этого момента. Мы кое-где будем использовать лишь какие-то образы. Силуэт, тень», — ранее пояснял сын лидера группы «Кино».