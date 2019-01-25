«Хор Турецкого» презентовал документальный фильм «Песни Победы»

Премьера состоялась в Концертном зале правительства Москвы, передает корреспондент ТАСС.

"У каждого из наших артистов есть личная история прадеда, деда, у тех, кто поздний ребенок, - и отца. Снимали также воспоминания реальных ветеранов в Америке, Франции, Австрии, Германии, - рассказал Турецкий журналистам. - Через их истории и наши песни сделали документальное кино, чтобы несколько поколений наших граждан, которые уже далеко находятся от этого, понимали, что такое - Советский Союз, что такое - великий русский терпеливый народ, что такое - его победа над фашизмом, и гордились своей страной".



Хор Турецкого

Фильм стал ответом тем, кто пытается переписать итоги Второй мировой войны. "В этих рассказах - реальная картина исторической правды, - подчеркнул артист. - Но она, конечно, нами сделана тонко, без ненужных щелбанов по носу или бряцания оружием".

В фильм вошли фронтовые воспоминания из первых уст и пересказанные детьми и внуками.

С исторической хроникой событий 1939-1945 годов связали маршрут гастролей "Хора Турецкого" и Soprano. Показаны кадры их выступлений во Франции, Словении, Австрии, Германии, Белоруссии, России, Израиле и США, а также впечатления их зрителей - как выходцев с постсоветского пространства, так и коренных жителей этих стран.

Презентация документального кино "Песни Победы" состоится также 25 января в Берлине и 29 января в Санкт-Петербурге.

В 2019 году маршрут проекта "Песни Победы", организатором которого выступает правительство Москвы при поддежке МИД РФ и Минкультуры РФ, охватит 11 стран. "Хор Турецкого" и Soprano выступят в Риме, Париже, Вашингтоне, Нью-Йорке, Торонто, Варшаве, Будапеште, Москве, Берлине, Праге, Вене и Минске.