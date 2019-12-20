Ильич из Little Big покидает «Связной»

Эту должность Прусикин занял в августе. "Связной" пригласил его на позицию после выхода видеоролика "Трэш Лото" на youtube-канале "КликКлак". В этом видео Прусикин проиграл спор, по условиям которого он должен был устроиться на официальную работу.

Правда, на 100% погрузиться в работу ритейлера Ильичу не удалось: большую часть своей офисной карьеры он провел с группой в туре, а также записывал новый альбом. Несмотря на это, кое-что музыкант все-таки сделать успел: поучаствовал в разработке униформы для нескольких магазинов сети, запустил кампанию "Свайп", став ее же лицом, а также выпустил продукт "Комбо", который предлагал клиентам собрать собственный набор из гаджетов, сервисов и аксессуаров.

Президент "Связного" Евгений Давыдович, комментируя уход Ильича, отметил, что компании будет его не хватать. По мнению главы компании, за три месяца музыкант проявил себя креативщиком и лидером команды.



Илья Прусикин

Сам Ильич, комментируя свою трехмесячную командировку в корпоративный мир, заявил, что получил колоссальный опыт, а также поблагодарил всех за поддержку его сумасшедших идей.