Лукашенко наградил Аллу Пугачеву орденом Дружбы народов

"Президент Беларуси Александр Лукашенко наградил эстрадную певицу Аллу Пугачеву орденом Дружбы народов. Соответствующий указ глава государства подписал 23 сентября", - отмечается в сообщении пресс-службы президента.
В пресс-службе пояснили, что "исполнительница удостоена награды за значительный вклад в развитие эстрадного искусства и укрепление белорусско-российских культурных связей".
2 ноября Алла Пугачева даст прощальный концерт на «Минск-Арена». Возможно, там и состоится вручение награды.
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