Ozzy Osbourne отложил мировой тур из-за травмы

Диагноз Керслейку поставили в 2015 году: врачи прогнозировали ему 4 года жизни, пишет Rock FM. В прошлом месяце Ли сообщил, что написал Оззи и Шэрон, «попросив их любезно прислать сертификаты на платиновый альбом… чтобы повесить их на стене перед смертью»: «Я надеюсь, что они с этим смирятся и скажут — да. Я обанкротился, когда проиграл дело … Но повесить платину на своей стене — это было бы просто фантастически.