Ozzy Osbourne отложил мировой тур из-за травмы

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Британский рок-музыкант, бывший участник группы Black Sabbath Оззи Осборн отложил мировое турне на год из-за травмы, полученной при падении в своем доме в Лос-Анджелесе.

Об этом сообщается на его официальной странице в Facebook. Концерты были перенесены на 2020 год.

"Словами не описать, как я расстроен, зол и подавлен из-за того, что не могу отправиться в тур прямо сейчас <...> Просто знайте, что с каждым днем мне становится лучше. Я полностью восстановлюсь. Я закончу свой тур. Я вернусь!" - приводятся слова Осборна.

Ozzy Osbourne
Ozzy Osbourne

Как отмечается, музыкант будет находиться в Лос-Анджелесе под присмотром врача.

В феврале сообщалось, что музыкант отменил из-за пневмонии концерты в Австралии, Новой Зеландии и Японии в рамках прощального международного турне No More Tours II ("Никаких больше туров II").

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