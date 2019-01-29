Ozzy Osbourne отменил концерты из-за болезни

Джудас Прист, выступающие вместе с Осборном в туре «No More Tours 2», опубликовали объявление с извинениями:

«С большим сожалением мы должны объявить, что первые четыре концерта в Великобритании в турне Оззи Осборна / Джудаса Приста были отложены из-за тяжелой формы гриппа у Оззи. Поэтому выступления в Дублине, Ноттингеме, Манчестере и Ньюкасле будут перенесены на более поздние даты. Мы очень сожалеем о случившемся, и тем, что столько поклоннико разочаровываем так много поклонников - мы желаем Оззи удачи и с нетерпением ждем концертов в Глазго, Бирмингеме и Лондоне вместе - и перенесенных в будущем.



Оззи Осборн

Осенью музыкант также перенес несколько шоу, так как попал в больницу из-за проблем с рукой.