Пугачева получила от госкорпорации 40 млн на концерт в Кремле

Как сообщалось в прессе, на организацию юбилейного концерта в Кремле у компании «Вертолеты России», входящей в структуру госкорпорации «Ростех», была запрошена сумма в 40 миллионов рублей.



Фото из телеграмм-канала Дабл Ять

Новость о том, что первое за долгое время появление Пугачевой на большой сцене будет якобы проспонсировано из бюджета вызвало крайне негативную реакцию. Не секрет, что звезды такого уровня, как Алла Борисовна, устраивают очень дорогие шоу. К примеру, юбилейное шоу Филиппа Киркорова обошлось ему в 500 миллионов рублей. Иногда случается, что артисты после таких мероприятий остаются в «минусе», то есть тратят больше, чем в итоге зарабатывают. Получается, что Примадонна организует концерт на средства спонсоров, а доход от продажи билетов, которые, кстати, были раскуплены в один день, заберет себе?

В «Ростехе» уже дали объяснение появившемуся в Сети документу. В руководстве подтвердили подлинность копии и заявили, что те самые 40 миллионов рублей были выделены на рекламу компании «Вертолеты России» в рамках концерта Примадонны, пишет 7days.ru.

«Творчество Аллы Борисовны Пугачевой красной нитью проходит через историю отечественной эстрады, её песни объединяют несколько поколений и остаются актуальными по сей день. Участие в этом проекте позволит нам не только отдать дань уважения таланту Аллы Борисовны, но и распространить часть билетов среди работников наших предприятий по всей стране. Финансирование проекта осуществляется в строгом соответствии с российским законодательством», — цитирует представителей «Ростеха» радио «Говорит Москва». Директор артистки заявила, что финансовая помощь действительно была оказана, но она покрывает лишь малую часть расходов на организацию концерта.