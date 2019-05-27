Родилась ли дочь у Сергея Лазарева?

Свою ориентацию Сергей Лазарев яростно отрицает в России, но с удовольствием эксплуатирует на конкурсе «Евровидение». Своего сына от суррогатной матери Лазарев скрывал почти три года, объясняя это заботой о ребенке.

По данным «Экспресс-газеты», ранее Лазарев растил Никиту с директором компаний по организации VIP-перелетов «СкайДжет», «СкайПойнт» и «Авиакейтеринг» Дмитрием Кузнецовым (они вместе совладельцы кондитерской для кошек и собак «Пудель-Штрудель»). Но после их разрыва сейчас певцу Paparazzi.ru приписывают временные отношения с певцом Алексом Малиновским.



Алекс Малиновский

В Телеграме появился слив о рождении дочки от очередной суррогатной матери у Сергея Лазарева.

«Был на премии RU.TV 2019, узнал от коллег, что у Сереги Лазарева родилась дочь. Инфа 100%. Скоро откроют всем», — пишут в канале «Только никому».

Сергей Лазарев привычно опроверг в тот же день информацию в свойственной ему (точно так же раньше он опровергал информацию о сыне, хотя уже нянчил его) манере в Инстаграме:



Сергей Лазарев и Никита

«Хожу, выбираю мясо для шашлыка и тут бах — дочь! А почему бы не двойня? Пресса снова лучше знает что происходит в жизни у артистов! Как люди любят придумывать что-то о моей личной жизни».



Сергей Лазарев «в эпицентре»

Между тем, телеграмеры нашли уже и возможную мать второго ребенка Лазарева. По их данным, это светская львица Анна Белодедова.

Вероятно, года через три Сергей Лазарев эту информацию подтвердит.