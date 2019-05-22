Самолет Аллы Пугачевой выставят в музее авиации

Известно, что воздушное судно было выпущено в 1980 году и эксплуатировалось почти 40 лет. Самолет принадлежит Мирнинскому авиационному предприятию авиакомпании "Алроса".



Самолет сегодня

Сегодня самолет совершил свой последний перелет из Мирного в аэропорт Толмачево в Новосибирске, где он станет экспонатом Музея авиации и космонавтики аэропорта.

И вполне возможно, что экспозиция станет центром притяжения не только для любителей техники, но и для многочисленных фанатов Аллы Пугачевой.



Самолет «Алла» в аэропорту Харькова

Именно это судно в девяностые было личным лайнером Примадонны, на котором она путешествовала по городам и весям. На нем даже красовалась огромная надпись «АЛЛА».



Самолет «Алла» в аэропорту Баку

Позже артистка от полетов на собственном самолете отказалась, но он еще много лет продолжал исправно служить людям.

Кстати, информация о том, что это якобы последний полет самолета марки Ту-134 - фейк. На самом деле, большой парк самолетов Ту-134 продолжает работать в Роскосмосе и других ведомствах. А вот для регулярных пассажирских перелетов этот самолет больше использоваться не будет.