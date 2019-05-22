Счетная палата заподозрила Большой театр в сотрудничестве со спекулянтами

По итогам проверки бюджетная отчетность всех учреждений признана достоверной, при этом ни одному из них не удалось избежать нарушений при расходовании средств.

В Большом театре Счетная палата выявила отдельные нарушения в закупках, а также признаки нецелевого использования бюджетных средств. Речь идет о выплате зарплаты за счет субсидии на госзадание сотруднику, который не участвовал в его выполнении. При этом надо отметить, что Театр исправил нарушение еще в ходе проверки, возместив в федеральный бюджет 279,9 тыс. руб. за счет средств от приносящей доход деятельности.

По итогам проверки Счетная палата также обратила внимание на недостатки механизма распространения билетов на спектакли Большого театра, которые проходят на Исторической сцене.

Так, в первую волну продажи поступают билеты на менее востребованные места. Продаются они по паспорту, то есть их невозможно перепродать, а можно только вернуть в кассу. При этом самые лучшие места на Исторической сцене не поступают в свободную предварительную продажу, а находятся в статусе брони. Это 328 билетов или более трети всех билетов Исторической сцены. Сюда входит бронь министерств и ведомств, утвержденная Минкультуры России, бронь спонсоров театра, а также бронь, распределяемая самим театром. При этом выборочный анализ показал, что даже на популярные спектакли бронь не выбирается на 30%, а без учета брони театра, - на все 60%. В результате оставшуюся часть билетов театр частями передает в свободную продажу. Причем приобрести их можно уже без предъявления паспорта, и, выкупаются они, как правило, в течение 5 минут. По мнению Счетной палаты, такая схема создает риски попадания билетов к спекулянтам, которые потом перепродают эти билеты по завышенным ценам.

«Учитывая отсутствие порядков распространения билетов, зафиксировать эту ситуацию как нарушение Счетная палата не может, но в акте по результатам проверки мы прописали соответствующие рекомендации и надеемся, что в ближайшее время коллеги исправят сложившуюся ситуацию», - отметил на Коллегии аудитор Счетной палаты Михаил Мень.

Генеральный директор Большого театра Владимир Урин заявил радиостанции «Говорит Москва», что уже видел результаты проверки Счетной палаты. «Разумеется, видел. Как я мог их не видеть»,— сказал господин Урин. Однако он не стал отвечать на вопрос о том, будет ли меняться система продажи билетов.

В пресс-службе театра радиостанции сказали, что театр реализует 98% билетов.