Сергей Лазарев признался, что у него есть дочь

Артист признался в программе НТВ «Секрет на миллион», что теперь у него двое детей. У сына Никиты спустя четыре года появилась младшая сестра Анна. Ей уже годик.

На вопрос, кто мама маленькой Ани, Сергей Лазарев ответил, что Аня и Никита — брат и сестра по обоим родителям. Мать у них одна, но вынашивали их разные суррогатные матери.

Лера Кудрявцева даже обиделась на близкого ей певца, ведь он ничего ей не сказал, хотя их дети родились с разницей в один месяц. Она звонила ему, но он все скрывал.

«Аня - копия Никиты. Они как близнецы».

Лазарев сказал, что ранее так и представлял себе, что у него в будущем будут дети - мальчик и девочка. Имя дочке он выбирал между Анной и Анастасией, своими любимыми именами, но остановился в конце концов на Анне.



Сергей Лазарев с Никитой и Аней

Он пояснил, что оплачивал суррогатной матери проживание, питание и одежду. Но жила она на отдельной квартире, не дома у Лазарева. У нее уже был опыт работу суррогатной матери. Забеременела она с первой попытки, и само рождение ребенка прошло успешно, без кесарева сечения. Рост новорожденной 52 см, вес - 3700 г.

Сейчас с детьми сидит няня. Иногда по ночам, когда у няни выходной, с Аней сидит сам Сергей.

Лазарев признался, что из коллег рассказал о рождении дочери только Владу Топалову. Объяснив, что тот делился с ним своими секретами про своего сына Майкла, и он не выдержал, и признался. Больше никому из коллег Лазарев не рассказал.

«Это, пожалуй, самое тяжелое и эмоциональное мое интервью за всю историю. И самое откровенное... может даже чересчур... наверное, потому, что напротив меня сидела Лера - близкий мне человек и порой было ощущение, что нас никто не слышит и мы разговариваем вдвоем, и я делюсь только с ней. Знаю одно, я навряд ли еще раз захочу с кем-то возвращаться ко многим темам, которые затронул в этой программе. Я расставил все точки на i, внимательно смотрите и слушайте, добавить мне нечего», - написал о своих ощущениях после интервью Лазарев.

«Хочу сказать огромное спасибо каждому, кто сегодня выслушал меня в передаче «Секрет на Миллион», каждому кто прожил со мной все то, о чем я рассказывал, каждому, кто сопереживал моим семейным трагедиям, и радовался моим семейным радостям. Директ разрывается от поздравлений! Спасибо, что адекватных людей, способных радоваться чужому счастью, в разы больше негативно настроенных....» - написал в своем инстаграме Сергей Лазарев.