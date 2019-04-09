Шэрон Осборн рассказала о проблемах Оззи

Он упал. Упал посреди ночи. Много лет назад он попал в аварию на мотоцикле, после которой провёл несколько дне в коме. И сейчас он снова повредил те же места – спину, шею и плечи.

Все металлически стержни и всё остальное, что когда-то было вставлено в его тело, были смещены. Так что нам пришлось отменить все мероприятия этого года. Но сейчас с ним всё в порядке, он чувствует себя хорошо».