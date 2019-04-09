Шэрон Осборн рассказала о проблемах Оззи

«В начале этого года он подхватил грипп, который перетёк в бронхит, а тот, в свою очередь, в пневмонию», – говорит Шэрон, – «А потом он выписался из больницы и угодил в неприятную ситуацию у себя дома.
Он упал. Упал посреди ночи. Много лет назад он попал в аварию на мотоцикле, после которой провёл несколько дне в коме. И сейчас он снова повредил те же места – спину, шею и плечи.
Все металлически стержни и всё остальное, что когда-то было вставлено в его тело, были смещены. Так что нам пришлось отменить все мероприятия этого года. Но сейчас с ним всё в порядке, он чувствует себя хорошо».
Уже заявлены новые даты североамериканских концертов Оззи Осборна – они пройдут с мая по июль 2020 года. График европейских выступлений всё ещё согласовывается. Judas Priest уже подтвердили, что сыграют вместе с Оззи на всех перенесённых концертах.
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