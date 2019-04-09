Шэрон Осборн рассказала о проблемах Оззи

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Шэрон Осборн, супруга и менеджер вокалиста Black Sabbath, рассказала о характере травмы, которую на прошлой неделе получил её муж. Именно это повреждение стало причиной переноса всех заявленных на 2019 год концертов музыканта.

«В начале этого года он подхватил грипп, который перетёк в бронхит, а тот, в свою очередь, в пневмонию», – говорит Шэрон, – «А потом он выписался из больницы и угодил в неприятную ситуацию у себя дома.

Он упал. Упал посреди ночи. Много лет назад он попал в аварию на мотоцикле, после которой провёл несколько дне в коме. И сейчас он снова повредил те же места – спину, шею и плечи.

Все металлически стержни и всё остальное, что когда-то было вставлено в его тело, были смещены. Так что нам пришлось отменить все мероприятия этого года. Но сейчас с ним всё в порядке, он чувствует себя хорошо».

Оззи
Оззи

Уже заявлены новые даты североамериканских концертов Оззи Осборна – они пройдут с мая по июль 2020 года. График европейских выступлений всё ещё согласовывается. Judas Priest уже подтвердили, что сыграют вместе с Оззи на всех перенесённых концертах.

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