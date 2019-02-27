Старая песня ДДТ прозвучит в новом фильме

28 февраля в широком прокате стартует фильм «На берегу мечты» режиссёра Баира Уладаева. Этот фильм рассказывает историю о вернувшемся раненым из Чечни молодом парне и одинокой, брошенной девочке, в которой герой, возможно, видит свою сестру и пытается помочь ей реализовать её мечту.

В процессе работы над картиной режиссёр Баир Уладаев вдохновлялся песней группы ДДТ «Это всё», сообщает «Наше Радио». И по итогу он решился обратиться к Юрию Шевчуку за разрешением включить песню в саундтрек фильма.





Юрий Юлианович добро дал, и можно услышать «Это всё» в финальной сцене кинокартины.