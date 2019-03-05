Все проданные «блатные» билеты на Евровидение аннулированы

Об этом корпорация сообщила во вторник на своем сайте.

"Из-за нарушений Kan распорядилась об отмене ряда билетов, проданных на "Евровидение". Это первый этап внутреннего расследования в отношении билетной кассы Leaan, которая распределила десятки билетов на лучшие места высокопоставленным деятелям из мира культуры и спорта еще до официального начала продаж и вопреки установленным принципам работы", - указали в корпорации. Руководство Kan потребовало от кассы Leaan "немедленно отменить все билеты, проданные на конкурс "Евровидение" вопреки официальным правилам корпорации". "Продажа таких билетов, реализованных по телефону или в офисе, будь то на финал конкурса, либо другие мероприятия "Евровидения", должна быть отменена, а билеты должны быть возвращены в кассу для реализации в соответствии с правилами Kan", - указали в корпорации.



ТЕКСТ

В понедельник Kan "распорядилась о приостановке продажи билетов на "Евровидение" после того, как системы мониторинга и контроля определили попытки различных сторон вмешаться в процесс продажи и обнаружили, что сотни билетов стоимостью в сотни тысяч шекелей (один доллар равен 3,6 шекеля - прим. ТАСС) и лучшие места в зале были проданы высокопоставленным чиновникам, имеющим отношение к культуре и спорту", - указала Корпорация общественного вещания Израиля на своем сайте.

Продажа билетов на специализированном сайте "Евровидения" началась вечером 28 февраля. "Спустя час все билеты на финал конкурса были распроданы. При этом многие желающие попасть на конкурс из Европы, Америки и Австралии жаловались на проблемы с доступом к сайту", - отмечает Девятый канал израильского телевидения. По его данным, вскоре после этого предложения о продаже билетов по ценам, в два с половиной раза превышающим установленные организаторами, появились в закрытых чатах и социальных сетях.

Два полуфинала "Евровидения-2019" пройдут в Выставочном центре Тель-Авива 14 и 16 мая 2019 года. Финал песенного соревнования состоится там же 18 мая. Ведущими "Евровидения-2019" станут известная израильская супермодель Бар Рафаэли и телеведущий и шоумен Эрез Таль. Россию представит певец Сергей Лазарев.