Выделенные на концерт Пугачевой 40 млн могут быть откатом

За это на афише мероприятия рядом с лицом певицы разместили логотип «ВР». Также спонсору предложены бесплатные билеты — в компании объяснили, что хотели сделать подарок сотрудникам.



Алла Пугачева

Однако, как заявил «Известиям» глава Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов, такая щедрость «ВР» могла быть частью коррупционной схемы. По мнению зампреда комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолия Выборного, оценку спонсорской помощи 69-летней артистке должна дать Генпрокуратура.