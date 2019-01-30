Выделенные на концерт Пугачевой 40 млн могут быть откатом

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Не первый день обсуждается спонсорская помощь компании «Вертолеты России» в размере 40 млн рублей в организацию юбилейного концерта Аллы Пугачевой.

За это на афише мероприятия рядом с лицом певицы разместили логотип «ВР». Также спонсору предложены бесплатные билеты — в компании объяснили, что хотели сделать подарок сотрудникам.

Алла Пугачева
Алла Пугачева

Однако, как заявил «Известиям» глава Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов, такая щедрость «ВР» могла быть частью коррупционной схемы. По мнению зампреда комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолия Выборного, оценку спонсорской помощи 69-летней артистке должна дать Генпрокуратура.

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