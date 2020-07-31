Билли Айлиш спела про свое счастливое будущее

Это новая песня с клипом, придуманная и записанная Билли в течение двух дней примерно через месяц после начала карантина, как рассказала сама певица.

Анимированная Билли сидит под дождем и смотрит на лужи с лягушками, думая о своем будущем. Но внезапно все расцветает, выходит солнце, лес преображается в некий волшебный лес и будущее кажется восхитительным.

«Я знаю, что я то, что я сейчас испытываю, — это мне как бы одиноко, и типа должна быть несчастлива без кого-то, но разве я сама — не кто-то? ... Я влюблена — но ни в кого из здесь присутствующих, увидимся через пару лет».

Певица словно признается, что наконец-то поборола свою депрессию и комплексы, и в припеве, вайбом напоминающем стандарт "L.O.V.E.", очень счастлива сейчас.