Большой театр не поедет в Оман из-за траура

"Гастроли отменены в связи с трауром в стране и будут перенесены. В феврале приедет в Москву руководство театра Омана, и будет принято решение о сроках выступления Большого театра", - сказал Урин, добавив, что в Омане отменены не только гастроли ГАБТа, а все развлекательные мероприятия.



ТЕКСТ

На сайте Большого театра сообщается, что балетная труппа планировала дать в Омане три представления балета "Онегин" с 23 по 25 января.

Султан Омана Кабус бен Саид Аль Саид умер поздно вечером в пятницу в возрасте 79 лет после продолжительной болезни. В связи с его смертью в султанате на 40 дней приспущены государственные флаги.