Большой театр открывается 6 сентября

6, 8, 10 сентября на Исторической сцене спектаклем «Дон Карлос» откроется 245 сезон. В главных партиях — Анна Нетребко, Ильдар Абдразаков, Юсиф Эйвазов, Агунда Кулаева, Эльчин Азизов, сообщили в театре.

Первый балетный спектакль в Москве состоится 12 сентября: «Дон Кихот» Л. Минкуса в хореографической редакции Алексея Фадеечева будет показан благотворительно в этот вечер врачам, самоотверженно спасающим жизни людей.

Несмотря на многие сложности как экономические, так и организационные, Большой театр планирует в 245 сезоне представить три балетные и семь оперных премьер, провести фестивали, концерты в Филармонии, побывать на гастролях в Европе и Южной Америке (Аргентина); принять на своих сценах международный конкурс балета Юрия Григоровича. Всё, что Большой театр не успел осуществить из-за эпидемиологической ситуации в 244 сезоне, будет осуществлено в ближайшие два года. Так, в 245 сезоне состоятся премьеры одноактных балетов российских хореографов на музыку отечественных композиторов (18 декабря 2020) — «Танцемания» Вячеслава Самодурова (музыка Ю. Красавина), «Времена года» Артемия Белякова (музыка А. Глазунова), «Сделано в Большом» Антона Пимонова (музыка А. Королева). На Камерной сцене появятся оперы Жоржа Бизе «Искатели жемчуга», «Дневник Анны Франк» Григория Фрида и «Белая Роза» Удо Циммермана (6-8 мая 2021).



Большой театр

В прошлом сезоне не состоялось запланированное в апреле 2020 года выступление выдающегося певца современности Пласидо Доминго. Его приезд удалось перенести на 245 сезон: 21 октября маэстро Пласидо Доминго продирижирует оперой «Манон Леско», а 24 октября со своими друзьями-коллегами вокалистами выступит на Исторической сцене в гала-концерте в сопровождении оркестра Большого театра.

В первой половине 245 сезона Большой театр отметит юбилей выдающегося артиста, н.а. СССР Владимира Викторовича Васильева. На Исторической сцене с 15 по 22 ноября будут показаны спектакли, в которых он блистал («Дон Кихот») и которые ставились на него («Спартак», «Щелкунчик»). Завершит юбилейные торжества спектакль Татарского театра оперы и балета им. М. Джалиля «И воссияет вечный свет» на музыку В.А. Моцарта, постановщиком, хореографом и сценографом которого является Владимир Викторович Васильев.

20 ноября в день рождения великой балерины Майи Плисецкой Большой театр проведёт на Исторической сцене юбилейный концерт, посвящённый её 95-летию. Программа вечера будет объявлена особо.

В течение 2020 года: с сентября по декабрь на всех площадках театра будет проходить фестиваль, посвящённый 180-летию со дня рождения Петра Ильича Чайковского. В программу войдут оперные и балетные спектакли театра «Евгений Онегин», «Пиковая дама», «Иоланта», «Черевички», «Лебединое озеро», «Спящая красавица», «Щелкунчик». Цикл концертов в Бетховенском зале — «Антология романсов Чайковского» будет подготовлен учащимися Молодёжной оперной программы вместе с маэстро Ивари Илья (Эстония). Камерные произведения композитора представят музыканты оркестра ГАБТ. Особым событием станет концерт Игоря Головатенко и Аллы Демидовой — «Чайковский в письмах и романсах».

В фойе Исторической и Новой сцены пройдут выставки из архива музея театра, посвящённые творчеству М. Плисецкой, В. Васильева, Н. Бессмертновой, Т. Сорокиной, Б. Акимова, Ю. Кондратова, Я. Сеха и А. Огнивцева, а также “Гений ХХ века” к 130-летию со дня рождения С. Прокофьева.

70 лет в этом сезоне отметит главный хормейстер Большого театра Валерий Владимирович Борисов. 17 лет Валерий Борисов руководит хором Большого театра, сохраняя лучшие традиции и добиваясь постоянно высочайшего художественного результата.

Хор Большого театра бесспорно принадлежит к лучшим мировым музыкальных коллективам — год назад в Лондоне ему была вручена премия International Opera Awards 2019 года. По случаю юбилея Валерия Борисова 25 октября состоится концерт при участии хора, оркестра и солистов оперы. Опера Большого театра

Большой театр считает своим приоритетом исполнение русской музыки. Поэтому ежегодно мы стараемся обращаться к нашей классике. В 244 сезоне в концертном исполнении была представлена опера П.И. Чайковского «Мазепа». В 245 сезоне это получит дальнейшее развитие — 23-27 июня 2021 года на Исторической сцене премьера спектакля «Мазепа» в режиссуре Евгения Писарева, декорациях Зиновия Марголина, костюмах Ольги Шаишмелашвили (та же творческая команда, которая два года назад с успехом осуществила в Большом театре постановку оперы Дж. Россини «Севильский цирюльник»). За дирижёрским пультом — Туган Сохиев.

Музыкальная комедия «Москва, Черёмушки» Д.Д. Шостаковича будет поставлена на Камерной сцене театра режиссёром Иваном Поповски. Это его вторая работа в Большом, где в своё время по приглашению маэстро Ростроповича им была поставлена опера С. Прокофьева «Война и мир». О том, кто будет в этом проекте художником и дирижёром, мы сообщим вам позже.

Несколько лет назад Большой театр торжественно объявил о трёх постановках совместно с Метрополитен-оперой. Первой из них станет «Саломея» Рихарда Штрауса. Премьера в режиссуре Клауса Гута пройдёт на Исторической сцене 25 февраля 2021 года. Через год после московских показов спектакль будет представлен публике Нью-Йорка. Музыкальный руководитель постановки Туган Сохиев. (Клаус Гут — один из самых знаменитых оперных постановщиков современности. На Исторической сцене Большого театра можно было видеть оперу «Дон Жуан» в его режиссуре во время гастролей театра Ла Скала. С оперой Большого театра он будет работать впервые).

Невозможно представить себе афишу театра без лучших образцов — признанных шедевров мировой музыки. Одно из самых популярных оперных названий — «Тоска» Джакомо Пуччини вернётся в наш репертуар в постановке итальянского режиссёра и художника Стефано Пода. Дирижёр Джакомо Сагрипанти. Премьера 22 апреля 2021 на Новой сцене.

Также Большой театр считает важным знакомить публику с малоизвестными оперными произведениями. Так, за последние три сезона в рамках сотрудничества с Английской национальной оперой и фестивалем Экс-ан-Прованс были показаны спектакли «Роделинда», «Альцина», «Дидона и Эней». В этом сезоне состоится премьера оперы Г.Ф. Генделя «Ариодант» (21 июля 2021 года на Новой сцене) в постановке известного оперного режиссёра Дэвида Олдена (в своё время на Новой сцене в его постановке шла опера «Билли Бадд» Б. Бриттена). Дирижёр Джанлука Капуано.

Учитывая нынешнюю мировую ситуацию изменились гастрольные планы театра, но некоторые поездки должны состояться. Оркестр Большого театра отправится в турне по Европе. Ставшие традиций выступления оркестра, солистов и хора Большого театра в Тулузе и Париже планируется провести в первой декаде марта. В концертном исполнении в Париже под управлением Тугана Сохиева прозвучат «Царская невеста» и «Катерина Измайлова».

Балет «Герой нашего времени» будет показан в Израиле.

Впервые за долгие годы Большой посетит Аргентину. Выступления солистов Молодёжной оперной программы и балет «Лебединое озеро» будут показаны на сцене театра «Колон» (Буэнос-Айрес).

Большой театр планирует начать продажу билетов 15 августа 2020 года.