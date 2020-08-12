Эд Ширан с супругой ждут ребенка

Об этом пишет Daily Mail. Пара тщательно скрывала радостную новость о беременности, воспользовавшись самоизоляцией, связанной с пандемией коронавируса.

По словам инсайдера, Ширан и Сиборн находятся "на седьмом небе от счастья" и завершают "последние приготовления" дома.

"Они очень взволнованы, но продолжают держать все в тайне. Карантин был прекрасным предлогом, чтобы об этом никто не знал. Однако чем ближе становится дата родов, тем больше волнения. Поэтому они начали рассказывать об этом родным и друзьям", — пояснил источник.

Еще осенью прошлого года, когда Ширан сделал перерыв в карьере на полтора года, его менеджер Стюарт Кэмп намекнул на то, что автор хитов "Shape of You" и "Thinking Out Loud" постарается найти время на семью, в том числе на детей.



Ed Sheeran

Эд Ширан и Черри Сиборн вместе уже пять лет как пара. В январе 2018-го года они обручились. Свадебная церемония состоялась в следующем году. На ней присутствовали только близкие.