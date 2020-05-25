Pink Floyd начал выкладывать редкие живые записи

Каждый день в плейлист будет добавляться по треку из специальной кураторской подборки, а по пятницам будут проходить премьеры треков, ранее доступных только в составе лимитированных изданий и бокс-сетов.

Первым пополнением в прошлую пятницу, 22 мая стала живая версия «Us&Them», исполненная в лондонском The Empire Pool in Wembley в 1974 году. Раньше эта версия была доступна для прослушивания только в бокс-сете Immersion переиздания The Dark Side of the Moon 2011 года.

Группа представила график релиза редких треков на ближайший месяц.

29 мая: Have A Cigar (Alternate Version) — Wish You Were Here, Immersion

5 июня: Any Colour You Like (Live at Wembley 1974) – The Dark Side Of The Moon, Immersion

12 июня: Run Like Hell (The Wall WIP pt2 Band Demo) – The Wall, Immersion

19 июня: Money (Early Mix 1972) – The Dark Side Of The Moon, Immersion



Pink Floyd

Следить за обновлениями плейлиста можно на Youtube и в Spotify. А редкие треки будут публиковаться также и на других стриминговых платформах.