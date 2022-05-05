Духовой квинтет РНО потряс Ярославль

Музыканты весьма известные, и прежде всего по работе в РНО — Максим Рубцов (флейта), Ольга Томилова (гобой), Сергей Елецкий (кларнет), Андрей Шамиданов (фагот) и Алексей Серов (валторна). Понятно, что идейный вдохновитель Максим Рубцов, он экспрессивен и эмоционален.

Надо отметить, что проблем с духовиками в России немало, и именно в РНО собрались самые дееспособные и мотивированные музыканты. Нельзя сказать, чтобы без проблем обошлось совсем, но это мизерные и почти невесомые проблемы в общем разрезе.



Концерт духового квинтета РНО

Музыканты начали с миниатюр-ассорти из «Кармен» Бизе в версии Билла Холкомба для духовых, и это было узнаваемо и сочетаемо. Затем музыканты обратились к Францу Игнацу Данци, и это был слом паттерна. Друг Вебера, он писал романтические произведения, но оперы ушли в небытие, а квинтеты остались. Это прозвучало трогательно и нежно.

А затем вдруг русские народные песни в переложении Александра Лядова, что еще более необычно. Роскошные, полифоничные и почти академичные.







Александра Лядова

Когда духовой квинтет РНО сыграл еще и Секстет для фортепиано и духового квинтета Людвига Тюйе — тут подключилась лауреат международных конкурсов пианистка Елена Кузнецова, - говорить о таланте музыкантов стало бессмысленным. Это невероятные виртуозы, совсем без проблем со звукоизвлечением, ну просто ошеломительного таланта музыканты.

На бис для оваций они сыграли снова часть из Людвига Тюйе, и это снова было восхитительно.

Вадим ПОНОМАРЕВ

Фото: Михаил БРАЦИЛО