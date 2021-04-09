В БЗК открылся IV Великопостный хоровой фестиваль

Традиция проведения Великопостных фестивалей восходит к XVIII столетию, и является неотъемлемой частью культурного наследия России. Высокая миссия Великопостного хорового фестиваля определяется содействием возрождению русской духовной музыки, продвижению русской культуры, повышению общественного интереса к истории, наследию и исторической преемственности поколений.

Художественные руководители Великопостного хорового фестиваля - профессор А.С. Соколов, действующий ректор Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского, и митрополит Волоколамский Иларион, ректор Общецерковной аспирантуры и докторантуры имени святых Равноапостольных Кирилла и Мефодия. Инициатором проведения фестиваля выступил профессор Л.З. Конторович, народный артист РФ, заведующий кафедрой хорового дирижирования.

Московский Синодальный хор, отмечающий 300-летие своей славной истории, был образован Указом императора Петра I в 1721 году на основе древнейшего профессионального хорового коллектива Руси - Хора патриарших певчих дьяков. Синодальный хор называли восьмым чудом света. С коллективом сотрудничали П.И. Чайковский и С.В. Рахманинов. Попечителем Синодального хора был Генерал-губернатор Москвы Великий князь Сергей Александрович Романов. Современный Синодальный хор демонстрирует приверженность уникальной исполнительской линии и традиции русской духовной музыки, которые отличали коллектив на протяжении нескольких веков. При хоре работают детское отделение и Молодёжный Синодальный хор, являясь базой для прохождения практики студентов лучших музыкальных вузов столицы.

С приветственным словом к зрителям обратился Митрополит Иларион (Алфёров).



Московский Синодальный хор

Концертную программу открыл Московский Синодальный хор под управлением заслуженного артиста России Алексея Пузакова исполнением Знаменного распева "От юности моея". Затем последовало исполнение сочинений Анатолия Конотопа "Свете тихий", Степана Дегтярева "Царю небесный", Николая Ведерникова "Плотию уснув" и "Радуются вси ангели".



Камерный хор Академии Хорового искусства имени В.С. Попова

Программу продолжил Хор мальчиков и юношей хорового училища имени А.В. Свешникова под управлением дирижёров Дениса Храмова и Алексея Петрова. Прозвучали сочинения Дмитрия Бортнянского "Слава в Вышних Богу", Алексея Львова "Вечери Твоея тайныя", Григория Львовского " Ныне силы небесныя", Максима Березовского "Не отвержи мене во время старости", Петра Чайковского "Был у Христа младенца сад". Особенно трогательно прозвучали детские голоса младшей группы хора, аки ангелы, поразив серьёзной сосредоточенностью исполнения. Этим завершилось первое отделение концертной программы.



Камерный хор Академии Хорового искусства имени В.С. Попова

Второе отделение концерта открыл Камерный хор Московской консерватории под управлением профессора Александра Соловьёва. Исполненная программа включала сочинения Виктора Калинникова "Камо пойду от Духа Твоего", Павла Чеснокова "Ангел вопияше" с участием сопрано Марии Челмакиной, Сергея Рахманинова "Богородице Дево, радуйся".



Камерный хор Московской консерватории

Программу продолжил Камерный хор Академии хорового искусства имени В.С. Попова под управлением дирижёра Алексея Петрова. Были исполнены произведения Константина Шведова "Литургия св. Иоанна Златоуста" №12 "Отче наш" и Александра Архангельского "Помышляю день страшный".



Академический Большой хор «Мастера хорового пения» радио «ОРФЕЙ»

В завершение программы концерта на сцену вышел Академический Большой хор "Мастера хорового пения" радио "Орфей" под управлением народного артиста России профессора Льва Конторовича. Знаменитый хор исполнил программу, включавшую сочинения Николая Голованова "Душе моя", "Пламенем любве" и "Свете тихий". Далее последовал блок произведений Митрополита Илариона (Алфеева) "Благослови душе моя Господа", "Тебе поём", "Хвалите Имя Господне".

Концерт завершился, напомнив, что это только начало IV Великопостного хорового фестиваля, который продлится до 25 апреля.

Людмила КРАСНОВА

Фото: Марина ЦУКАНОВА