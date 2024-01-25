Юрий Башмет ограничился «Ленинградской» симфонией на день рождения

Юрий Башмет обычно отмечает свой день рождения роскошными гала-концертами в зале Чайковского. Чего тут только не было, - и концерты до второго часа ночи, и приглашение джазменов и балалаечников, и полноценные шоу-концерты. Но в этот раз все было не так. Только «Ленинградская» или «Героическая» симфония №7 Дмитрия Шостаковича в исполнении Юношеского симфонического оркестра. И все. Затем Башмет ушел со сцены. Даже альт в руки не взял.



Юрий Башмет

Наверное, это молчаливый ответ на все, что вокруг происходит. А ранее днем Юрию Башмету вручили Премию Правительства РФ за создание реквием-концерта «22 июня. Ровно в 4 утра», посвященного 80-й годовщине начала Великой Отечественной войны. Юрий Башмет выступил автором проекта, художественным руководителем и главным дирижером концерта. За концерт также были награждены продюсер Дмитрий Гринченко и режиссер Сергей Широков. Каждый получил по 3 млн рублей.

А вообще это было рискованно. Не с «Солистами Москвы», не даже в «Новой Россией» исполнить тяжелую, развинченную по нервам симфонию. А с молодежью, со своим Всероссийским юношеским оркестром. Даже первая часть Allegretto вызвала подозрения: оркестр играл какого-то мирного Чайковского, а не сполошные ужасы Шостаковича, которые продуцировал тот же Юрий Темирканов.



Юрий Башмет

Все изменилось с главной темой «Героической» симфонии, пассакальи в духе фашистских маршей, чем-то схожей с «Болеро» Равеля. Тут чрезвычайно важны духовые. Все эти переклички деревянных и медных духовых, крайне синхронизированные. Всероссийский юношеский оркестр показал себя тут в лучшем виде, духовые были чрезвычайно мобилизованными. Нельзя сравнивать, наверное, это с лучшими оркестрами России и мира, но ребята выглядели очень сконцентрированными, и вполне достойными выступать на сцене КЗЧ. Они держали строй, держали интервалы при весьма строгой ритмике. Выше всяких похвал, хотя и не без спорадических проблем.



Юрий Башмет

В модерато и адажио оркестр строго следовал указаниям Юрия Башмета, Потом, в Allegro non troppo, с нарастанием торжественности, юношеский оркестр вошел в экспансивную форму существования, когда получалось, кажется, все. Дети поверили сами в себя.

Ладно, не будем называть это выдающимся исполнением 7 симфонии Шостаковича. Это было просто мило. Команда Башмета придумала еще видео-инсталляции от ИИ, - там были какие-то капели, кровавые кляксы, ледовые пробоины, снежные заносы, круги прожекторов на воздушные цели,- все это транслировалось на стены КЗЧ. Атмосферно. Башмет просто захотел погрузить всех в военную атмосферу, и это получилось.

Вадим ПОНОМАРЕВ

Михаил Брацило / Москультура