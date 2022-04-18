Юрий Башмет сыграет в «ГЭС-2» благотворительный концерт

Второй благотворительный концерт камерного ансамбля «Солисты Москвы» под управлением Юрия Башмета пройдет 19 апреля. В программе концерта текст «Маленьких трагедий» А. С. Пушкина вступает в диалог с музыкой в широком диапазоне — от эпохи классицизма (Моцарт, Сальери, Боккерини) до ХХ века (Тавенер и Воан Уильямс).



Юрий Башмет

Вместе с «Солистами Москвы» на сцену Актового зала в этот вечер выйдут известные российские артисты театра и кино — Григорий Сиятвинда, Сергей Епишев и Ольга Смирнова.





Серия концертов под руководством народного артиста СССР Юрия Башмета направлена на поддержку молодых музыкантов и художников, которые работают на стыке музыки, драматического театра и других видов искусства. Это сотрудничество отражает ключевую для Дома культуры «ГЭС-2» идею о междисциплинарном подходе к совместному художественному производству.

По итогам первого благотворительного концерта, который прошел 7 апреля, было собрано более 320 тысяч рублей. Вся выручка будет удвоена организатором и направлена на помощь региональным домам культуры и детским музыкальным и художественным школам, которым сейчас особенно необходима материально-техническая поддержка: музыкальные инструменты, оборудование и расходные материалы для продолжения деятельности. В будущем эти творческие центры могут стать участниками совместных проектов с «ГЭС-2». Партнером инициативы стал народный артист СССР Юрий Башмет.