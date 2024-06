Россияне при шоппинге слушают любимый поп, и не любят музыку в магазинах

В проекте «участвовали 1032 человека: Из них 75% старше 35 лет, 63,4% женщины, 81,6% работают, 22,8% заняты в сфере торговли, 14,1% — в сфере IT. 14,7% опрошенных не работают.

Оказалось, что 68,1% респондентов выбирают любимые треки, радио и собственные плейлисты на стримингах. 12,8% составляют плейлисты специально, 56,4% (большинство) слушают музыку под настроение, а 30,7% — случайные песни.

Большая часть опрошенных (60,6%) во время шопинга слушают поп, более 49% — рок, а 30% — электронику. 10% предпочитают народный материал, а 7,2% — K-pop. Причем южнокорейскую музыку выбирают в основном люди после 30, среди которых есть мужчины после 40. Меньшинство (5,6%) включают кантри.

Любопытно, что люди могут отдавать предпочтение композициям о еде. Например, «Двум кусочкам колбаски» от коллектива «Комбинация», «По барам» ANNA ASTI и «Ели мясо мужики» в исполнении «Короля и Шута». Первую же место занимает «Позвони» DJ Smash и Nivesta — ее часто называют 39% респондентов.

Среди зарубежных треков часто встречались Sweet Dreams (Are Made of This) поп-дуэта Eurythmics, Formidable певца и рэпера Stromae, L’Amour n’est rien французской поп-звезды Милен Фармер и Born This Way от Леди Гаги.



Lady Gaga

Нередко люди останавливают свой выбор на тяжелом роке и метале. Так, они называли Stairway to Heaven группы Led Zeppelin, I might Be Wrong от Radiohead, «Я Свободен» Валерия Кипелова и «Тому, кто не дружит со своей головой» команды «Фруктовый кефир».

18,8% опрошенных во время вылазок в магазин слушают шансон, авторскую песню и романсы. Были названы такие песни, как «По полюшку» Любови Успенской, «Мне каждый вечер зажигают свечи» Владимира Высоцкого, «Я шагаю по Москве» в исполнении Никиты Михалкова и «Позвони» в интерпретации DJ Smash и Nivesta.

По мнению «X5 Клуба», такой выбор говорит о желании россиян, чтобы магазины были ближе к народу.

Почти 70% поучаствовавших в опросе утверждают, что слушают музыку каждый день, а любимые композиции их успокаивают. 62,8% включают музыку во время уборки, 57,2% — во время приготовления пищи, 40,9% — за работой или на прогулке. 37,8% любят заниматься спортом под музыку.

Большинство старается снимать наушники, если нужно разговаривать с другими людьми. Более того, 27,5% осудят тех, у кого музыка играет слишком громко.

29,4% с помощью музыки отгораживаются от внешнего мира. 7,8% россиян слушают ее, чтобы не поддаваться влиянию маркетологов.

Кстати, на то, что играет в магазинах, обращают внимание только 24,5% респондентов. 35,3% заявили, что вообще не любят, когда в супермаркетах звучит музыка.