Билли Айлиш и Оливия Родриго стали победителями премии композиторов США

Билли Айлиш и ее брат, продюсер Финнеас О’Коннелл, выиграли в номинации «Лучшая авторская песня для комедии или мюзикла» с саундтреком «What Was I Made For?» из фильма «Барби» (2023).



Билли Айлиш и Финнеас О’Коннелл на Grammy 2024

Среди других лауреатов — Оливия Родриго и Дэн Нигро с синглом Can’t Catch Me Now из боевика «Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах» (2023), сообщает Variety.

Также премии удостоился ряд композиторов, работающих в кинематографе. Людвиг Йоранссон победил с музыкальным сопровождением к «Оппенгеймеру» (2023), Джон Пауэлл — с саундтреками к документалке «Неизменный: Майкл Дж. Фокс» (2023), Николас Брителл — с композициями из «Наследников» (2018−2023), а Карлос Рафаэль Ривера — с саундом к сериалу «Уроки химии» (2023). Кроме того, премию получили Горди Хааб и Стивен Бартон за музыку к видеоигре Star Wars Jedi: Survivor, а также Кэтрин Джой за саунд к документалке о нищете в Сан-Франциско Home is a Hotel (2023).

Ранее Билли Айлиш взяла «Золотой глобус» и «Грэмми» за «Лучшую песню» с «What Was I Made For?».