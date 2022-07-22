Билли Айлиш выпустила две ретро-баллады и взорвала чарты

В «Guitar Songs» вошли две песни «TV» и «The 30th». Обе они написаны в соавторстве с братом певицы Финнеасом О'Коннелом, и спродюсированы им же.

«СЮРПРИЗ!!!!! Сингл-альбом «Guitar Songs»!! с песнями «TV» и «The 30th» доступен к прослушиванию!!!!!!!!! Финнеас и я правда хотели, чтобы эти треки стали вашими как можно быстрее. Так теперь и есть!! Исполнение «TV» в туре было очень особенным моментом и для нас, так что мы взяли аудио с первой ночи, в которой мы отыграли песню в Манчестере, и преобразовали её в песню. Я каждый раз вздрагиваю, когда слышу это. Надеюсь, что вам понравятся композиции и спасибо, что позволяете делиться нашей музыкой с вами», - написала Билли Айлиш.



Billie Eilish

«Айлиш стала очень тонким реалистом, автором песен, который легко справляется с подавляющим материалом и никогда не уменьшает его воздействия», - пишет The Guardian, ставя оценку 4 из 5.







Обе песни немедленно возглавили все чарты стримингов по всему миру.

«Знаете, это именно та музыка, к которой я очень хотел бы, чтобы Билли пришла с возрастом. Но она пришла гораздо раньше. Это взрослая чувственная музыка в духе Тори Эймос или Фионы Эппл. Тут обязательно понимание текста песен, если плохо с английским, найдите перевод. Этими двумя балладами Билли (и Финнеас) сделали важное заявление. Они тут в шоу-бизе в долгую играют, они не однодневки. И это круто для двадцатилетних, по сути, артистов. Теперь за ними только следить и следить», - считает музыкальный критик Гуру Кен.

Сингл «TV» будет отправлен на рассмотрение комитету «Грэмми» для получения номинаций «Запись года» и «Лучшее сольное поп-исполнение» на церемонии музыкальной премии в 2023 году.

Билли рассказала в интервью ВВС, что работа над третьим студийным альбомом пойдет полным ходом после окончания австралийско-новозеландской ветки мирового тура «Happier Than Ever» – 30 сентября.

Кроме того, в Google в категории «Фильмы и Телешоу» появилась некая картина под названием «Billie Eilish Live» 2022 года выпуска. Поклонники выдвигают единую теорию о том, что это документальный фильм о мировом туре «Happier Than Ever».