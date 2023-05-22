«Это никакая не западная песня!» – DJ Smash и Клава Кока пригрозили хейтерам

В минувшую пятницу состоялся релиз совместной песни музыкантов, посвященной самому любимому дню недели. Трек «Пятница» от DJ Smash (Андрей Ширман) и Клавы Коки – это новое прочтение мирового хита группы «Руки вверх».

«Так сложилось, что я хотела песню с ним, а он, оказывается, в этот момент хотел песню со мной. Я ему написала, а у него уже была демка. Мы быстро ее доделали, быстро написали текст», – рассказала Клава в гостях у ведущих Саймон-шоу, афророссиянина Саймона и его подруги-модели Саши Маслаковой.

DJ Smash назвал такое совпадение космической связью и прокомментировал хейтерские отклики на «Пятницу», которые уже появились в Сети.

«Судя по отзывам, есть люди, абсолютно уверенные, что это плагиат западной песни, ведь там же есть известный мотив. Самое главное в этой истории, что это никакая не западная песня, а «Песенка» группы «Руки вверх», вышедшая в 1996 году», – поделился диджей и композитор.



Это не западный хит! - DJ Smash прокомментировал наветы хейтеров

«Песенку» в разные годы перепевали или использовали знаменитый семпл десятки иностранных музыкантов, включая немецкую группу ATC. Совместный трек DJ Smash и Клавы Коки вдохнул новую жизнь в мировой хит Сергея Жукова и Алексея Потехина. С такой летней танцевальной композицией можно веселиться в любой день, считают музыканты.

«Я открою вам секрет, что нашу песню можно слушать даже по субботам. Пусть всегда будет пятница!» – заявил DJ Smash.

Пятничное настроение прочно поселилось в душе хитмейкера, который выпускает один трек за другим. Своей Музой, по словам музыканта, он считает дочь Серафиму, летом малышке исполнится уже три года.

«У меня родилась дочь, и я стал очень много писать. До этого делал много англоязычного материала, больше даже рейвового, чем радийного, а потом решил: все, хватит, надо писать на русском», – рассказал DJ Smash ведущим Саймон-шоу.



DJ Smash и Клава Кока устроили живую премьеру нового трека

Саймон попытался выяснить, как отразилась пятница на Клаве Коке и готова ли она наконец помириться с Люсей Чеботиной.

«Я уже говорила свою позицию: я ни с кем не ссорилась, – ответила Клава. – К Люсе я отношусь прекрасно, никакого зла к ней не испытываю. Просто чуть-чуть наши дорожки разошлись. Но я не считаю ее плохим человеком. Наоборот, я считаю ее классной и желаю ей всяческого успеха».