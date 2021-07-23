Lil Nas X нашел звук Канье Уэста

Продюсеры записи Kanye West и Take A Daytrip создали зажигательный трек, в котором Lil Nas X рассказывает, почему ему не пишутся новые песни, и на кого он в таких случаях спускает всех собак.

«Lil Nas X уже не фрешмен, но и не суперзвезда, он в самом топе. Тут свою руку приложил Канье Уэст, он любитель «поднаправить» куда надо. И Industry Baby, при всей двусмысленности, хороша именно продакшном. Эти гулкие синтетические духовые нарочито пластмассовые, но адски запоминаются. Джек Харлоу в треке появляется только в финале, но кашу не портит. В песне куча намеков про суд из-за кроссовок Nike, в которые Lil Nas X умудрился вклеить капли крови. Но все это так неубедительно, будто у рэперов разжижение мозга. Получилась песня о том, что мы - звезды, потому что мы тупые. И ведь невозможно возразить, все так и есть!», - комментирует музыкальный критик Гуру Кен.



Lil Nas X