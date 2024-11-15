Lil Nas X выпустил «Light Again!» с Бангальтером из Daft Punk

«Light Again!» - композиция, которая появилась на SoundCloud-аккаунте Lil Nas X еще в начале этого года. Она станет частью будущего альбома «Dreamboy», запланированного на следующий год, в качестве первого сингла.

В клипе режиссера Andrew Donoho артист курит кальян и всячески наслаждается жизнью.

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Lil Nas X

Оригинальная продакшн-композиция предоставлена ​​Томасом Бангальтером из Daft Punk, Take a Daytrip, Омером Феди и Джаспером Харрисом.

Напомним, что группа Daft Punk распалась в 2021-м. Сейчас Том Бангальтер занимается сольными проектами.