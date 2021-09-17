Lil Nas X выпустил скандальный альбом «Montero»

В альбом вошли 13 треков и фиты с такими артистами, как Miley Cyrus, Doja Cat, Jack Harlow и Elton John.

Альбом был спродюсирован самим Lil Nas X вместе с Kanye West, Take-a-Daytrip, Omer Fedi, Denzel Baptiste, Ryan Tedder и John Cunningham. И да, обложка именно та, что обещали, с голым блестящим от смазки геем Lil Nas X.



Lil Nas X

Nas X также охарактеризовал свой предстоящий дебютный альбом как «более личный», но все же «шлепающий».

«Это принесло мне новую уверенность. Чтобы иметь возможность сказать: «Знаете что? Я хочу сделать это». И мне плевать, кто из-за этого расстроен. ... Мне кажется, что в тот момент, когда я извлек этот фрагмент из этой песни, я начал постепенно замечать в себе изменения. Мир будет продолжать вращаться. Но я всегда могу делать то, что хочу в своей артистической карьере, иначе я проиграю, по крайней мере, для меня. Я так чувствую».

«Люди будут сердиться, они скажут, что я продвигаю повестку дня. Но правда в том, что я есть. Цель состоит в том, чтобы заставить людей держаться подальше от чужих жизней и перестать диктовать, кем они должны быть. Посылаю тебе любовь из будущего».

«Не стоит бросаться с придыханием на фиты с Miley Cyrus, Doja Cat, Jack Harlow и Elton John. Это авторский альбом. И штука в том, что Lil Nas X вообще ничего не может предложить для рэпа, кроме текстов про своих геев. Этого маловато. Тембр Lil Nas X откровенно хилый, блеклый, музыка его вообще не интересует. А вот видео - да, тут он велик. Забавно, что это концентрируется вокруг его обнаженного тела, но ЛГБТ-специфика диктует. Я ждал от альбома гораздо большего. Это огромное разочарование. Так бывает», - говорит музыкальный критик Гуру Кен.