Niletto, Диана Арбенина и Дима Билан споют песни из советских мультфильмов

«Союзмультфильм» объявил полный состав участников онлайн-концерта 30 октября, который пройдёт в аккаунтах легендарной Киностудии и «Русского радио» при поддержке Министерства Культуры РФ. Стали известны и другие подробности шоу, например, какие именно песни из мультфильмов будут исполнены артистами и что увидят на своих экранах зрители во время трансляции.

Как сообщают организаторы онлайн-концерта, Дима Билан споёт «Песенку Крокодила Гены», а Диана и Марта Арбенины с группой «Ночные снайперы» выбрали «Песенку Чебурашки». Ани и София Лорак порадуют зрителей «Колыбельной медведицы», «Дельфины» прозвучит в исполнении Burito, Юлианна Караулова выступит в образе Золушки с песней «Хоть поверьте, хоть проверьте». Niletto репетирует «Голубой Вагон», Саша Попова – «Песню царевны Забавы», а Маша Вебер – «Катерок».

«Наш онлайн-концерт – действительно яркое событие не только для индустрии развлечений, но и в сфере культуры: впервые такой звёздный и разноплановый состав артистов представляет своё видение легендарных композиций, созданных нашими знаменитыми классиками – Владимиром Шаинским, Исааком Дунаевским, Юрием Энтиным, Марком Минковым и многими другими, – отметила председатель правления киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева. – Тот факт, что песни нашего детства, к которым все участники концерта отнеслись с огромным трепетом, обретут новое звучание, ознаменует ещё и связь поколений поклонников анимации в нашей стране и привлечёт новую волну внимания к её классическим произведениям».

Артисты поделились, как готовятся к выступлению в онлайн-концерте.

Ани Лорак: «София с большим энтузиазмом поддержала идею принять участие в концерте «Союзмультфильма». Ей нравятся наши мультики, а самые любимые из них она пересматривает по многу раз, в том числе и «Умку», и «Чебурашку», и «Гадкого утёнка». Мы репетируем, шьём костюмы специально для выступления».

Юлианна Караулова: «Меня переполняет гордость от того, что буду участвовать в крутом концерте ремейков песен любимого «Союзмультфильма». Особенно трепетно, что исполнить предложили именно песню Золушки. Ведь её мне чаще всего в детстве пела мама».

Диана Арбенина, которая выступит вместе с дочерью Мартой, поделилась эмоциями и пояснила свой выбор песни на предстоящем концерте: «Я предложила спеть песню Чебурашки, чтобы подчеркнуть преемственность поколений: именно с этой песни, по сути, я начинала свой творческий путь, когда меня, трёхлетнюю, поставили на табуретку, и я спела про Чебурашку для публики. И мне было крайне важно, чтобы моя дочь сделала то же самое спустя много лет. Что касается композиции, мне всегда нравилась её трогательность и мелодизм. Это безусловный хит советской мультипликации».

А Дима Билан, наконец, раскрыл интригу о том, что на самом деле у него общего с крокодилом Геной из мультфильма «Чебурашка»: «В моём детстве я и представить себе не мог, что спустя много лет буду стоять у микрофона, исполнять одну из самых культовых песен в нашей мультипликации и вживаться в образ обаятельного крокодила Гены. Работать с таким материалом – настоящий подарок. «День Рождения» – одна из тех нетленных композиций, что с годами обретают новое звучание, и мне было очень интересно исполнять эту песню с собственным, личным акцентом».

Режиссёр-постановщик концерта Алексей Игудин рассказал, что во время трансляции концерта на экране будет создан виртуальный мир, состоящий из элементов павильона киностудии, сказочного старинного города и узнаваемых образов Москвы. В каждый музыкальный номер будет интегрирован герой мультфильма. С помощью современных технологий артисты во время выступления будут общаться и танцевать вместе с мультипликационными персонажами. Таким образом, в мир мультфильма будут погружены не только зрители, но и исполнители песен. Информационные партнёры проекта – «Русское радио», «СберЗвук», «Рамблер» и Cosmopolitan.