Ольга Серябкина: С дядей Геной не заскучаешь!

Как сразу отметила певица в разговоре с ведущими, трек «Дядя Гена» посвящен оптимистам, которые умеют радоваться жизни в любых обстоятельствах, также он помогает поднять настроение и снять стресс тем, кто этому еще не научился.

Особенно песня понравится, считает Ольга Серябкина, всем, кто не смог этим летом уехать отдыхать за границу, но не унывает, как и главный герой ее сингла – Дядя Гена, у которого нет шенгена. С таким настроем точно не заскучаешь, а значит, и лето пройдет наилучшим образом.

«Дядя Гена – это собирательный образ очень веселого, классного, находчивого, успешного человека, который умеет посмеяться над собой. Он вообще умеет подходить к любому делу с чувством юмора, знает, чего хочет, а главное, как качественно в любой ситуации провести время», – рассказала певица.



Ольга Серябкина

Все треки Ольги Серябкиной становятся хитами и занимают первые строчки топ-чартов. По мнению эксперта Саймона, в сингле «Дядя Гена» по-настоящему крутой саунд, поэтому он точно скоро попадет во все плейлисты страны. К тому же, считает диджей, эта песня – просто идеальный саундтрек к фильму.

«На самом деле, это супертрек! И, кстати, очень хорошо он бы вписался в сериал «Очень странные дела»», – заявил ведущий «Саймон-шоу».

Не меньше, чем новый хит, главного афророссиянина страны интересовал вопрос: как Ольге Серябкиной, недавно ставшей мамой, удается так потрясающе выглядеть?







«Надо проснуться в 6 утра, помыть ребенка, приготовить кашу, сбегать на второй этаж, потом на первый, и так не один раз. Три раза в день гулять с ребенком. А если серьезно, это потрясающая природа так создала женщину, что она может сначала вот так расшириться, а потом сузиться. Ну и, конечно, диета – нельзя никаких вредностей, сладостей», – поделилась гостья.



Ольга Серябкина

Также в беседе с ведущими Ольга сообщила о том, что скоро выйдет клип на ее новую песню с участием актера Сергея Бурунова. В общем, лето у певицы получилось насыщенным работой, а отдых переносится на бархатный сезон.

«Все лето ждем, пока малыш подрастет, чтобы взять его с собой», – пояснила Ольга Серябкина.

Шенген у певицы, кстати, тоже скоро заканчивается, поэтому песню об умении отдыхать в любых условиях она в какой-то мере спела для себя тоже.

«Я надеюсь, что трек будет близок людям. Лето летит, как обычно, очень быстро, поэтому не теряйте времени, проводите его хорошо», – посоветовала певица слушателям.

Выступление Ольги Серябкиной в студии «Саймон-шоу» транслировалось в телеграм-канале радиостанции, видео live-премьеры можно также увидеть на YouTube-канале Радио Energy.