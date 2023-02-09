Ольга Серябкина спела про «бывших» и рассказала о главном

Live-выступление в гостях у шоу «Мурзилки Live» на «Авторадио» Ольга Серябкина открыла своим нашумевшим хитом «Бывшие». Видео этого трека набрало на YouTube уже 29 млн просмотров. В декабре прошлого года певица успела также выпустить мини-альбом «Зимний».

«Этот альбом готовила, когда была в положении. У меня была пара месяцев. Поскольку треки делаю сама, как-то получалось распределять свое время», – рассказала Серябкина.



Ольга Серябкина

Но самым главным своим достижением, по словам певицы, она считает сына Луку и то, что его появление не помешало ей заниматься любимым делом. Сейчас у нее очень интересный период жизни, заполненный музыкой и материнством.

«Я – молодая мать! Малышу только недавно исполнился год. Конечно, я всегда рвусь домой. Но в 2022 году я выпустила два альбома, и очень горжусь собой, тем, что у меня это получилось», – заявила артистка.

Первый альбом – это «Синий цвет твоей любви» с главным хитом «Бывшие». Ведущие шоу «Мурзилки Live» попросили совета у Серябкиной, как у эксперта по «бывшим»: как нужно правильно расставаться, чтобы о тебе не думали плохо?

«Если честно, абсолютно наплевать, как о тебе подумают, если эти люди остались в прошлом. В первую очередь, важно думать о себе, любить себя и меньше заботиться о том, что о тебе скажут. Мне кажется, что это часто нас тормозит, не дает быть собой. Сейчас мы все активно говорим про любовь к себе и уважение. С одной стороны, это тренд, с другой – это, правда, очень важно. Нужно найти ту самую гармонию и быть в правильном балансе, чтобы уважительно относиться к другим и при этом не терять себя», – считает Ольга Серябкина.



Ольга Серябкина

Артистка призналась, что маленький Лука уже слушает песни мамы и даже танцует под них. При этом ребенок особенно активно двигается под трек «Бывшие». Ольга не считает эту песню подходящей для малыша, но запрещать ему что-то ни сейчас, ни в будущем не собирается.

«Когда у меня не было ребенка, я думала, что буду очень строгой в плане воспитания, как и мои родители. Но поняла, что не могу, что я все разрешаю. Не могу на него давить, не получится у меня это никогда. Самое главное – вырастить хорошего человека», – говорит Серябкина.



Ольга Серябкина

Певица пообещал всем новую встречу, которая особенно ее радует. «Авторадио» готовится отметить свой большой юбилей грандиозным шоу «Авторадио. 30 лет. Классика». 22 апреля в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Москве 30 звезд исполнят 30 главных хитов за 30 лет в сопровождении большого симфонического оркестра. В числе участников шоу будет и Ольга Серябкина.