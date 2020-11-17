Полина Гагарина показала клип на романс «Ты не целуй»

Стихи - Михаил Гуцериев, музыка - Вадим Усланов. Режиссер клипа Антон Родин вынужден был совместить крупные планы Полины Гагариной в студии с кадрами из весьма посредственного по картинке сериала «Осколки» телеканала «Россия-1» с заламыванием рук и плачущими актрисами.
Песня «Ты не целуй» - современный романс, новая прекрасная вокальная работа Полины Гагариной.
«Ты не целуй мои воспоминанья,
Не обещай надежды без любви,
Моих ночных обид щемящее мерцанье
Ты не терзай, не береди души…»
«Очень мешают вставки из фильма!!!!», - пишут зрители. «Песня, исполнение, голос - великолепно!!! Клип - нет! По-моему, нужно было брать что-то чёрно-белое из кинофондов», - говорят другие. «Здорово. Но вставки из фильмов - лишние», - пишут третьи.
«Есть такая музыка, которая несется где-то над землей. Она выше нас, выше всего насущного, мелодия, под которую не хочется танцевать, которая, наоборот, заставляет остановиться, замереть, помолчать и послушать. Это музыка вне времени, мой любимый романс», - говорит об этой песне сама Полина Гагарина.
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