«Руки Вверх» выпустили «Оттепель»

Концерт прошел 30 мая 2021 года, площадкой была выбрана «Уфа-Арена». Роспотребнадзор установил, что 4729 человек купили билеты на мероприятие, 1483 из них выбрали танцпол. При этом зрители не соблюдали масочный режим и социальную дистанцию ни на танцплощадке, ни на трибунах. Это видно по видео и фото с концерта.

