«Руки Вверх» выпустили «Оттепель»

В клипе, снятом режиссером Максом Ирманном, лирический герой песни вспоминает свою давнюю любовь, путешествуя в водолазном костюме по заснеженным улицам.
«Мне сложно назвать эту работу клипом - для меня это больше, чем просто сопровождение к треку. Это концептуальная и очень глубокая работа, которую я хочу посвятить своей семье, своим любимым и самым значимым людям. Этой работой я хочу подарить вам немного своего тепла и оттепель, которая согреет ваши сердца. Когда вокруг снег и морозы, когда холодно и за окном, и в душе, только самые близкие и родные могут подарить надежду и поделиться своей любовью. И мы ждём оттепель - когда растает лед не только за окном, но и в скованном холодом сердце», - говорит Сергей Жуков.
Музыку и слова нового сингла написали Александр Титов, Кирилл Лазаренко и сам Сергей Жуков.
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