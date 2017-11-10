«Мумий Тролль» показал путешествие куклы Тоби

Песня стала саундтреком путешествия фантастического Тоби на владивостокский фестиваль V-ROX. Тоби – забавный персонаж-кукла, которого придумал Гэри Бейсман (Gary Baseman) – известный американский художник-аниматор и карикатурист.

Гэри – заядлый путешественник, вместе с Тоби перемещается по всему миру и постоянно снимает тревел-истории на мобильный телефон. Во Владивостоке Тоби гуляет по набережной, знакомится с жителями города, купается в море, ходит в клубы, оказывается на концерте Мумий Тролль и даже обманом попадает на сцену. По словам самого Гэри, им с Тоби удалось услышать новые песни Мумий Тролль еще в студии, во время записи – а на фестивале родилась идея показать Владивосток глазами Тоби под музыку группы Мумий Тролль. Видео с энтузиазмом восприняли друзья и поклонники Бейсмана, которые, наконец, увидели Владивосток и фестиваль, о котором так много слышали раньше.

Илья Лагутенко: «Сама песня в некотором роде является продолжением песни «Владивосток 2000», словно развивает тему перевернувшегося «круизера». Мне показалось интересным сделать попытку не рассматривать под лупой происходящее в песне, а наоборот глянуть на нее совершенно иными глазами».

Релиз альбома «СеверозападХВосток» запланирован на начало 2018 года.