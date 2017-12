Сергей Лазарев выпустил альбом «В Эпицентре»

Помимо композиции "Так красиво" в альбом вошли хорошо знакомые слушателям треки: “Сдавайся”, ”Шепотом" и "Вдребезги", официальная кавер-версия работы Леонида Агутина "Остров", композиции, написанные специально для Сергея известными российскими исполнителями и авторами: Ириной Дубцовой, Ромой Кенга и Алексеем Романовым, а также особенная новогодняя песня, обещающая стать классикой самого семейного и уютного российского праздника. Также на пластинке найдутся работы, в которых перед нами предстает привычный позитивный Лазарев: уже известный хит в стиле 80-х “Лаки Стрэнджер”, треки “Пополам” и “Доигрались” и русскоязычная версия еврохита “You Are The Only One”.

Альбом уже можно послушать и скачать на всех цифровых платформах.