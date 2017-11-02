СМИ: Lady Gaga помолвлена

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на журнал US Weekly.



Леди Гага и Кристиано Карино

Обладательница премии "Грэмми" и сотрудник компании Creative Artists Agency обручились еще летом, после того, как Карино попросил разрешения у отца певицы, отмечают источники. Пара пока не строит планы по проведению свадьбы, так как сейчас они больше думают о выздоровлении певицы.

В сентябре Леди Гага сообщила об отмене выступлений в рамках европейской части мирового турне в поддержку альбома Joanne до начала 2018 года из-за сильной боли.

Ожидалось, что в течение семи недель певица будет проходить лечение, чтобы избавиться от боли из-за "старых травм, которые продолжают беспокоить ее". Ранее СМИ сообщали, что певица страдает от фибромиалгии. Это заболевание выражается в хронической скелетно-мышечной боли.