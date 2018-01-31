Blues Cousins отпразднует свое 25-летие

Лидер Blues Cousins Леван Ломидзе – первый гитарист из России, получивший признание на родине блюза. В багаже этого артиста множество побед, вот несколько из них. В 2002 году вместе с группой Blues Cousins Леван подписал долгосрочный контракт с Вашингтонским блюзовым сообществом США, в ходе которого музыканты сыграли более 100 концертов по всей стране. В 2000 году на фестивале «Blues Sur Seine» (Франция) Леван был награжден призом зрительских симпатий, а его коллектив Blues Cousins назван лучшей группой среди 57 коллективов.

По результатам опроса слушателей передачи «Доктор Блюз» на «Открытом Радио» Леван Ломидзе единогласно был признан лучшим российским блюзовым музыкантом.

В 2005 году на студии американской компании Jazz Stream Records Леван и Blues Cousins записал «живой» альбом «Live in USA». Последние 7 лет Леван Ломидзе официально входит в 10-ку лучших гитаристов России (Guitars.ru, Audio-Video, Music Box).

Юбилейный концерт состоится 16 февраля в ЦДХ. На юбилейном концерте Ломидзе исполнит самые яркие песни из репертуара прошлых лет и представит свою новую работу — диск «I Was Born In Georgia», куда вошли автобиографические композиции и песни о любви к музыке.

Публику на концерте ожидает приятный подарок: первые 200 человек, вошедшие в концертный зал ЦДХ получат новый диск Левана Ломидзе.

На этом сюрпризы не закончатся. Вместе с Леваном Ломидзе на сцену ЦДХ поднимутся корифеи отечественного джаза, блюза и рока: Константин Никольский, Сергей Манукян и многие другие.