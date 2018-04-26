Дети Пугачевой и Галкина снялись для бренда Valentin Yudashkin Kids

В конце марта Галина, дочь именитого кутюрье, презентовала дебютную коллекцию детской одежды, а на минувшей неделе прошли съемки лукбука.

«Дети приехали в отличном настроении! – рассказывал «СтарХиту» Нарек Сиреканян, стилист по волосам. – Переступив порог, они первым делом всех поприветствовали».

Сначала на укладку отправилась Лиза. «Присаживаясь в кресло, она представилась и поинтересовалась, как меня зовут. Глядя на себя в зеркало, глубоко вдохнула и говорит: «Ой, сейчас красивой буду», – вспоминает стилист. Позднее к процессу подключился и Гарри.

«Он засыпал вопросами: «А это что?», «Зачем нужен такой флакон?» и так далее. Очень любознательный и общительный мальчик. Пока делали укладку и легкий макияж, объяснял, какой он самостоятельный, а Лиза рассказывала про свои туфли и наряды», – поделился Сиреканян.



Лиза и Гарри Галкины

По словам стилиста, работать с очаровательными Лизой и Гарри – одно удовольствие. «Оба были полностью увлечены процессом и не отвлекались на игры, баловство, не капризничали. Настоящие профессионалы! Съемка длилась три часа и была очень насыщенной, только и успевали переодеваться. Я даже не заметил, чтобы дети что-то перекусывали. «Нам понравилось! Спасибо большое!» – поблагодарили наследники знаменитой четы. «И прическа волшебная», – добавила Лиза. Детки воспитанные – видно, что из интеллигентной семьи».