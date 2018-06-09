Фильм о Цое «Лето» собрал 5 млн рублей в первый день проката

Такие данные привел в пятницу портал о новостях индустрии "Кинобизнес сегодня".

Отмечается, что 7 июня лента заработала 5,2 млн рублей в 479 кинотеатрах. "Касса дебютного уик-энда будет, скорее всего, в районе 25 миллионов рублей", - прогнозирует портал.

Фильм "Лето" был включен в основной конкурс майского 71-го Каннского кинофестиваля.

В России ленту впервые показали 2 июня после церемонии открытия кинофестиваля "Кинотавр" в Сочи. Московская премьера картины состоялась в понедельник в "Гоголь-центре". Сам Серебренников находится сейчас под домашним арестом по обвинению в мошенничестве, напоминает ТАСС.