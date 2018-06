Исландская певица Emiliana Torrini впервые выступит в России

«Исландский концерт» состоится 15 июня — за день до первого матча Сборной Исландии на чемпионате мира по футболу. Организаторы SOUND UP удивят московских зрителей специально разрабатываемой для этого события сценографией и выбором площадки - концерт состоится в помещении бойлерной Московского хлебозавода №9.

Певицу и автора песен Эмилиану Торрини часто сравнивают с Бьорк. И это понятно: Исландия — маленькая страна. Как в ней разминуться двум голосам такого масштаба? Иногда эта неизбежная параллель помогала Эмилиане Торрини — режиссер Питер Джексон попросил ее исполнить песню в финале «Двух Башен», которую должна была петь Бьорк, однако не смогла из-за беременности. Но чаще мешала: хоть Эмилиана Торрини и может петь отстраненно и холодно как волшебный эльф, однако в ее эмоциональной палитре гораздо больше красок и куда ближе ей дела земные — чувственные и даже интимные. Недаром самые известные ее песни — румба «Jungle Drum», на которую был снят вирусный ролик, рекламирующий туризм в Исландии, и сладострастный поп-хит «Slow», исполненный Кайли Миноуг.



Эмилиана Торрини

Начиная с дебютного альбома «Love In The Time Of Science», записанного в 1999-м с романтиком из Tears For Fears Роландом Орзабалем, Эмилиану Торрини интересует симбиоз человеческого голоса и прохладного электронного саунда, равноправие живой акустики и синтетического звука. Ее последний альбом «The Colorist & Emiliana Torrini» — единственный, в котором роль электроники сведена к минимуму. Он записан вживую с бельгийским ансамблем TheColorist Orchestra, основанным в 2013 году Аарихом Йесперсом (Aarich Jespers) и Кобе Пройсмансом (Kobe Proesmans). Бельгийцы собрали необычный инструментальный состав: скрипка, виолончель, контрабас, бас-гитара, рояль, подготовленный рояль, маримба, ксилофон, стеклянные чаши и различная перкуссия для работы в жанре, который они называют «инверсивное караоке». Ориентируясь на музыку великого композитора-самоучки Гарри Парча, отца минимализма Стива Райха и Talking Heads, The Colorist Orchestra сделали лучшим песням Эмилианы Торрини новые оркестровки, которые держатся срединной линии между поп-музыкой, неоклассикой и андеграундом. Концертная программа, где Эмилиана Торрини исполняет собственные песни в «инверсивном караоке» The Colorist Orchestra, с триумфом объездила Европу и будет представлена в России впервые.

В первом отделении концерта выступит известная исландская джазовая пианистка Сунна Гуннлёйгс и ее Sunna Gunnlaugs Trio, с огромным успехом выступающие в Европе, США и Канаде. Гуннлёйгс выросла в небольшом городе Сельтьяднарнес недалеко от Рейкьявика и начала свое путешествие в музыку с уроков игры на органе. «В детстве рояль ассоциировался у меня с классическими пианистами, которые, как мне тогда казалось, не получают удовольствия от игры, — говорит она. — А на органе можно играть, что угодно: польки, The Beatles и вальсы Штрауса, и они будут звучать забавно».



Sunna Gunnlaugs Trio

Мнение юной исландки изменила пластинка трио Билла Эванса, после которой Гуннлёйгс полюбила джаз. В 1993 году Сунна Гуннлёйгс уехала в Нью-Йорк совершенствовать технику игры на фортепиано и постигать искусство джаза. Она посещала знаменитые манхэттенские клубы, где слушала джемы знаменитых мастеров, стала сама сочинять и много импровизировать. После переезда в Бруклин она сочинила первый альбом «Far Far Away» (1996), — в его записи принял участие ее будущий муж, барабанщик Скотт МакЛемор (Scott McLemore). Вернувшись в Исландию и громко заявив о себе на местной джазовой сцене, пианистка и композитор не разорвала свою внутреннюю связь с Нью-Йорком — в музыке Сунны Гуннлёйгс европейская элегантность сочетается с нью-йоркским драйвом. Сейчас в портфолио музыканта около 10 студийных альбомов, получивших восхищенные рецензии уважаемых джазовых изданий — от «All About Jazz» до «Downbeat». Ее трио, в которое входят барабанщик Скотт МакЛемор и басист Доргримур Йонссон (Þorgrímur Jónsson), — послы исландского джаза в расписании европейских и американских клубов и международных фестивалей.