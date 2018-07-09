Justin Bieber обручился

Джастин Бибер сделал предложение своей избраннице в субботу вечером.



Джастин Бибер и Хайли Болдуин

Источник TMZ утверждает, что был свидетелем этого события. Все происходило на Багамах в ресторане, где танцевали сальсу. Охранники Джастина попросили всех убрать телефоны, и сказали, что сейчас произойдет что-то особенное.

О предстоящем событии намекали в соцсетях и родители музыканта.

«Любовь Любовь Любовь Любовь Любовь Любовь Любовь Любовь», — написала мать Бибера .

«Горд — не то слово! Взволнован в ожидании следующей части!» — написал отец певца.

Хейли Болдуин - американская супермодель и телеведущая. Представительница знаменитой голливудской династии и младшая дочь актёра Стивена Болдуина. В мае 2017-го возглавила список самых красивых женщин в мире, по версии журнала «Maxim», а в ноябре 2017 получила титул «Самая влиятельная девушка в мире стиля» на церемонии FN Achievement Awards 2017.