Justin Bieber почти женился

Влюбленную парочку заметили фотографы, когда они шли в суд Лос-Анджелеса.

Как сообщает CNN со ссылкой на свой источник, влюбленные шли получать лицензию на заключение брака.



Джастин Бибер и Хейли Болдуин

Брачная лицензия действует в течение 60 дней, поэтому бракосочетание должно состояться в этом году.

Хейли Болдуин недавно рассказала, что она наняла специалистов для подготовки свадьбы и выбрала дизайнера, чтобы сделать необычное свадебное платье. Она намекнула о месте проведения церемонии.

«Я думаю, что в лесу было бы так красиво», - сказала она. - «Моя сестра будет моей подружкой невесты, я был ее подружкой в прошлом году.»