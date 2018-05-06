Клип Самойловой стал седьмым по популярности на YouTube-канале «Евровидения»

Ролик посмотрели свыше 2,28 млн человек

Больше всего просмотров набрало видео представительницы Израиля Нэтты (Netta), на победу которой ставят букмекеры. Ее конкурсную песню "Toy" ("Игрушка") прослушали более 18 млн раз.

Второе место занимает клип дуэта Амаи и Альфреда (Amaia y Alfred) из Испании на романтичную балладу "Tu Canción" ("Твоя песня"). Его посмотрели 5,7 млн человек.

Третьим по популярности на канале "Евровидения" стало видео группы Equinox из Болгарии. Песню "Bones" прослушали более 4 млн раз.

Клип Миколаса Йосефа из Чехии на песню "Lie To Me" ("Обмани меня") набрал более 3,8 млн просмотров.

Ролик Бенджамина Ингроссо из Швеции "Dance You Off" ("Перетанцую тебя") воспроизвели почти 3 млн раз.

Закрывает десятку самых популярных клипов на канале конкурса ролик Элины Нечаевой из Эстонии. Клип на композицию в жанре арии La Forza" ("Сила") на итальянском языке собрал более 2 млн просмотров. В своем конкурсном профайле певица призналась, что прониклась любовью к опере после того, как услышала российскую сопрано Анну Нетребко в "Травиате" Верди.

Международный песенный конкурс "Евровидение-2018" откроется в воскресенье в Лиссабоне. Первый полуфинал конкурса пройдет 8 мая на арене Altice в Парке Наций, второй - 10 мая, а финал - 12 мая.